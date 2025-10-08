Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla Statale Flaminia rimosso il precedente incidente avvenuto al km 39 altezza Rignano Flaminio ora la circolazione è tornata regolare in direzione Roma vediamo ora la situazione sulle autostrade per chi è in transito sulla A1 Firenze Roma prestare attenzione al fumo in carreggiata causato da un incendio al km 539 tra il bivio per la diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio della Roma Teramo disagi invece per incidente km 6 300 tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in uscita dal centro è lo stesso tratto Ma in direzione opposta si sta in coda ma per traffico Ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna ancora code a tratti la Roma Fiumicino e la Fontina e poi tra Ardeatina il video per la diramazione Roma Sud situazione analoga anche in terra ma tra gli svincoli Cassia e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in uscita dalla capitale traffico ancora intenso sulla Flaminia tra due punti ai Grottarossa che nel quadrante sud della capitale sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino e Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense & via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia chiudiamo Cambiando argomento partita questa sera alle ore 18:30 una manifestazione con corteo da viale Celio vibenna zona Colosseo fino a Piazzale Ostiense prevista la partecipazione di Oltre 3000 persone con seguenti deviazioni o Stop per le linee bus di zona fino alle ore 21 possibile Inoltre le chiusure temporanea al transito veicolare sulle strade limitrofe all'evento da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto grazie per la visione a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

