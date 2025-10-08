Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla Statale Flaminia km 39 altezza Rignano Flaminio che sta causando Code in direzione Roma ci spostiamo sul Raccordo Anulare traffico in graduale intensificazione in particolare in carreggiata esterna con rallentamenti alla Roma Fiumicino e la Pontina e poi tra Ardeatina e il bivio per la diramazione Roma sud e poi tra Bufalotta e Prenestina in uscita dalla capitale traffico intenso sul tratto della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara tu la Flaminia tra due ponti Grottarossa sulla Cassia tra Tomba di Nerone e la storta nel quadrante sud della capitale fine sulla Pontina tra Spinaceto il raccordo anulare In entrambe le carreggiate mentre per un precedente incidente ora in via di risoluzione si sono formate code a Pomezia tu via dei Castelli Romani all'altezza degli svincoli per la Pontina In entrambe le direzioni chiudiamo infine con il trasporto pubblico per OSS attività connessa l'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo sulla linea della metropolitana per questa settimana il servizio Sara regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 23:30 ad eccezione della giornata di venerdì ultime corse a 1:30 di notte prevista invece per le giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre la chiusura totale del servizio e la sostituzione con le linee bus mcmi-iii tutti i dettagli sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

