Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 13 | 25

la circolazione si presenta al momento per impedimenti su gran parte della rete viaria regionale Cambiamo argomento un manifestazione oggi nella capitale sono scattate da questa mattina i divieti di sosta nell'area di Porta San Paolo il corteo parte alle 18:30 da via Celio vibenna e arriva a Piazzale Ostiense a traversa via di San Gregorio viale Aventino e viale della Piramide Cestia sono previste deviazioni o Stop per oltre 20 linee di bus trasporto pubblico a Roma si ferma alla rete tranviaria i collegamenti sono garantiti dai bus tutto questo ricordiamo per consentire i lavori di manutenzione a cura di Anas sulla sopraelevata della tangenziale i punteggi installati lungo la corsia dei Binari in via Prenestina necessitano della disattivazione della rete aerea e impediscono L'uscita dei tram dal deposito fino al 7 dicembre il servizio sostitutivo È gratuito e incremento di corse siamo in chiusura in programma per venerdì 10 ottobre lo sciopero di 24 ore della trasporto pubblico indetto da Alcune sigle sindacali lo sciopero interessa solo la rete Atac sono assicurate le fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine del servizio sono a rischio le linee notturne Nella notte tra giovedì e venerdì il servizio regolare per la rete regionale Cotral e Trenitalia

