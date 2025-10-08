Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sulla Cristoforo Colombo rimosso dente Trucks a Palocco via di Malafede direzione Raccordo Anulare e la circolazione e ora è regolare è sul Raccordo Anulare si rallenta per traffico all'altezza dell'uscita puntina Siena esterna interna alle altre notizie manifestazione nella capitale sono scattate da questa mattina e divieti di sosta nell'area di Porta San Paolo il corteo parte alle 18:30 da via Celio vibenna e attraversa via di San Gregorio viale Aventino in viale della Piramide Cestia possibili ripercussioni sulla traffico sia privato sia pubblico è ancora in programma per venerdì 10 ottobre lo sciopero di 24 ore della trasporto pubblico indetto da Alcune sigle Sì lo so però interessa solo la rete attacca nel rispetto delle fasce di garanzia che sono assicurate fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 l'agitazione riprende alle 20 e prosegue fino al termine del sono a rischio le linee notturne Nella notte tra giovedì e venerdì in servizio e regolari Per quanto riguarda la rete regionale Cotral e Trenitalia per dire a Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

