Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sulla Cristoforo Colombo per i disagi per l'incidente avvenuto in precedenza file tra Ax via di Malafede direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Cassia Veientana risolto l'incidente tra il bivio per Formello via del Prato della Corte direzione raccordo circolazione regolare ora alla Flaminia anche qui incidente stato rimosso rallentamenti ora per traffico del raccordo anulare avere due ponti verso il centro è sul Raccordo Anulare si rallenta sempre per traffico in esterna è uscita Laurentina è diramazione Roma Sud infine sul tratto Urbano della Roma Teramo cose da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

Roma Mobilità. . #Tgm ore 9 #7ottobre2025 #tram #cantieri #viabilita #romamobilita - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Viale del Muro Torto, lavori notturni e modifiche alla viabilità https://romamobilita.it/it/node/26621 - X Vai su X

West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Secondo ilsole24ore.com

Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Da romatoday.it