Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla A1 Firenze Roma rimosso il furgone ribaltato tra Attigliano e Orte in direzione Roma la circolazione è tornata regolare andiamo sulla Flaminia code per un incidente dal raccordo via di Grottarossa verso il centro ci spostiamo sulla Cassia Veientana ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza rimangono le cose dal bivio per Formello via del Prato della Corte direzione raccordo anulare disagi anche sulla Cristoforo Colombo sempre per un incidente km 16 in colonna menti da Casalpalocco a Vitinia verso Raccordo Anulare e si riducono le code sulla tratto Urbano della Roma Teramo e sulla Roma Fiumicino nell'ordine da Portonaccio al bivio per la tangenziale est centro e danza del Tevere a via del Cappellaccio direzione euro circolazione in netto miglioramento anche sul Raccordo Anulare al momento si rallenta in esterna solo tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina è all'altezza di collana in internet traffico rallentato tra le uscite Nomentana è A24 da Gina Pandolfo e Astral infomobilità di tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 10:25