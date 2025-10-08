Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono i disagi 11 sulla direttrice firenze-roma tra Attigliano e Orte indirizzo di Roma Sono 10 km di coda per il ribaltamento di un furgone il traffico defluisce solo sulla corsia di sorpasso per chi è diretto a Roma si consiglia di uscire Orvieto percorrere la provinciale 71 verso Montefiascone poi la Cassia in direzione Viterbo proseguire sulla Viterbo Orte da cui rientrare in autostrada alla stazione di Orte sul raccordo anulare per traffico file tra le uscite Aurelia Ostiense poi si rallenta dalla via del Mare alla Tuscolana esiste in coda dalla Prenestina Tiburtina internarsi procedere dentro dalla diramazione Roma nord alla 24 a seguire dalla diramazione Roma Sud a doppia e rallentamenti dalla Pontina da Roma Fiumicino in sensibile miglioramento la circolazione sulla tratto Urbano della Roma Teramo code al momento localizzate tra Togliatti e il bivio per la tangenziale est verso in uscita ad altezza del raccordo anulare e Resta invariata la situazione del traffico sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'euro ci spostiamo sulla Cassia Veientana ancora di San per l'incidente avvenuto in precedenza ora da via di baccanello a via del Prato della Corte direzione raccordo anulare andiamo sulla Tiburtina incidente risolto l'altezza di 7000 e la circolazione rientra la normalità nelle due direzioni infine sulla statale Pontina permane il traffico rallentato da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

