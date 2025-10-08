Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice firenze-roma tra Rignano e Orte in direzione Roma sono 7 km di coda per il ribaltamento di un furgone il traffico defluisce solo sulla corsia di sorpasso perché diretto a Roma si consiglia di uscire a Orvieto percorrere la provinciale 1 verso Montefiascone poi la Cassia direzione Viterbo proseguire sulla Viterbo Orte da rientrare in autostrada restiamo in A1 ma ci spostiamo sulla direttrice a Roma Napoli risolto l'incidente tra Anagni e Colleferro la situazione è regolare verso Roma incidente risolto anche sulla diramazione Roma Sud permangono dei rallentamenti ma per traffico all'altezza del raccordo anulare In quest'ultima direzione situazione invariata sul tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino rispettivamente incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita da Tor Cervara al Raccordo Anulare e sulla Roma Fiumicino così a tratti sempre per traffico del raccordo anulare cappellato verso l'Eur sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione o di smaltimento tra le uscite pure lì a Ostiense poi rallentamenti ma per traffico dalla via del Mare alla Casilina e file tra Prenestina Tiburtina interna Si procede a rilento dalla Cassia Veientana la Tiburtina a seguire code dalla Casilina all'appia e rallentamenti dalla Ardeatina alla Roma Fiumicino ci spostiamo sulla Ventana disagi code per un incidente dal bivio per Formello a via del Prato della Corte direzione raccordo anulare andiamo sulla Tiburtina coordinamento per l'incidente avvenuto in precedenza da albuccione 7 Verso il raccordo anulare e verso Tivoli da Settecamini a Setteville infine sulla statale Pontina traffico rallentato da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

