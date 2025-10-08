Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso in queste ore a caricare la situazione anche gli incidenti partiamo dalle autostrade il primo incidente avvenuto sulla direttrice firenze-roma tra Attigliano e Orte code per 4 km in avvicinamento allo svincolo di Orte verso l'altro incidente sempre in uno ma sulla direttrice Roma Napoli 3 Anagni e Colleferro code verso Roma ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud qui un tamponamento è la causa delle code all'altezza del raccordo in quest'ultimo direzione è sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione con di smaltimento tra le uscite Boccea e Ostiense proseguiamo lungo la carreggiata esterna e rallentamenti in cui traffico dalla via del Mare alla Casilina poi code tra Prenestina Tiburtina interna Si procede a rilento dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi file dalla casina l'appia e rallentamenti dalla Ardeatina alla Roma articolo 123 sono nell'altra turbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro è sempre sulla tratto Urbano ma in uscita code da Tor Cervara raccordo anulare ti possiamo sulla Roma Fiumicino code a tratti sempre per traffico del raccordo anulare a via del Cappellaccio verso l'Eur andiamo ora sulla Cassia Veientana disagi code per un incidente dal bivio per Formello via del Prato della Corte direzione raccordo anulare Tiburtina altro incidente a causa Code in prossimità di Setteville nei due sensi di marcia Infine un aggiornamento sulla statale Pontina rimosso l'incidente permangono rallentamenti ma per traffico dopo mettere su da Castel di Decima verso raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 08:40