Astral infomobilità mercoledì 8 ottobre ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo subito così ci metti la 1 sulla direttrice a Firenze Roma l'incidente avvenuto nella tratta autostradale compreso tra Attigliano e 8 in direzione Roma si sono formate 2 km di coda lo svincolo di Oste sempre in A1 ma sulla direttrice Roma Napoli di materiali dispersi tra Anagni e Colleferro verso Roma attenzione per traffico poi ti le sue diramazioni sud e nord nell'ordine da Tor Vergata Raccordo Anulare e dallo svincolo di Settebagni al Raccordo nei due casi in quest'ultima direzione è sul Raccordo Anulare codini interna tra l'uscita e Catherine appian esterna code per un incidente tra Aurelia Roma Fiumicino poi rallentamenti ma per traffico dalla Prenestina la Tiburtina e dalla Salaria alla Cassia ci spostiamo sulla statale Pontina lunghe code per un incidente la può mettere su da Castel di Decima direzione Raccordo Anulare e traffico intenso poi sulle consolare in ingresso a Roma sull'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle poi sulle L'aria è Cassia rispettivamente da Villa Spada a via dei Prati Fiscali e del Lavoro in via dei Due Ponti Regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizi della Regione Lazio

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 07:25