Via Oreto e il bus a fisarmonica che non riesce a girare | traffico in tilt

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Oreto e il bus "a fisarmonica" che non riesce a girare. Probabilmente un mezzo più piccolo consentirebbe una guida più agevole e non bloccherebbe il traffico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oreto - fisarmonica

