Via Mentana | la viabilità torna regolare

Via Mentana è tornata pienamente percorribile. La riapertura è avvenuta ieri alle 16, dopo giorni di disagi causati da un cedimento dell’asfalto e dai successivi interventi. La ripristinata viabilità in entrambe le corsie di marcia segna il ritorno alla normalità per automobilisti e trasporto pubblico, con i bus di Autoguidovie e Net-Atm che riprendono i percorsi e le fermate abituali. Il problema era emerso mercoledì 25 settembre, quando un bus di Autoguidovie, transitando in via Mentana, era rimasto incastrato in un cedimento dell’asfalto. Il sollevamento della strada era stato dovuto ai lavori di posa dei cavidotti per la rete elettrica da parte di una società in subappalto a Enel: gli operatori avevano accidentalmente danneggiato una condotta d’acqua potabile in ghisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

