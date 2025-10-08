Via Mentana | la viabilità torna regolare
Via Mentana è tornata pienamente percorribile. La riapertura è avvenuta ieri alle 16, dopo giorni di disagi causati da un cedimento dell’asfalto e dai successivi interventi. La ripristinata viabilità in entrambe le corsie di marcia segna il ritorno alla normalità per automobilisti e trasporto pubblico, con i bus di Autoguidovie e Net-Atm che riprendono i percorsi e le fermate abituali. Il problema era emerso mercoledì 25 settembre, quando un bus di Autoguidovie, transitando in via Mentana, era rimasto incastrato in un cedimento dell’asfalto. Il sollevamento della strada era stato dovuto ai lavori di posa dei cavidotti per la rete elettrica da parte di una società in subappalto a Enel: gli operatori avevano accidentalmente danneggiato una condotta d’acqua potabile in ghisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mentana - viabilit
++Chiusura di via Mentana++ aggiornamento del 7/10 h 16.30 Dalle 16 di oggi è tornata REGOLARE la circolazione in Via Mentana, dopo i lavori di Enel Distribuzione, che sono terminati questa mattina. Il ripristino della viabilità completa, in entrambe l - X Vai su X
++Chiusura di via Mentana++ Aggiornamento delle ore 22: viabilità Anche domani #viaMentana resterà chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal cedimento dell'asfalto. Si consiglia di scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriore cong - facebook.com Vai su Facebook
Via Mentana: la viabilità torna regolare - La riapertura è avvenuta ieri alle 16, dopo giorni di disagi causati da ... Secondo msn.com
Via Mentana riaperta al traffico: torna la normalità dopo la voragine - Ora la strada è di nuovo percorribile in sicurezza e senza limitazioni: un ritorno alla normalità atteso da molti. Lo riporta mbnews.it