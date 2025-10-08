Via Mastacchi lavori Asa alla fognatura | chiuso al transito il tratto tra via Cestoni e via dell' Antimonio
A partire da oggi, mercoledì 8 ottobre, e per le prossime due settimane, salvo imprevisti, prenderanno il via i lavori urgenti di riparazione della fognatura nera in Mastacchi. Per consentire lo svolgimento dell’intervento di Asa sarà chiuso al transito (con eccezione per i residenti) il tratto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
