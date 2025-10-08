Via al piano di riqualificazione degli spazi verdi a Verona | Investimento in sicurezza inclusione e benessere collettivo

L’Amministrazione comunale di Verona ha riferito di aver varato un importante intervento di riqualificazione degli spazi verdi da 1,2 milioni di euro di valore complessivo. La Giunta comunale, infatti, ha approvato l’aggiornamento del progetto che prevede il restyling di aree verdi, campi gioco e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

