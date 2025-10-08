Vi racconto una magnifica ossessione
Negri Da ragazzo avevo una fissa. In realtà ne avevo più d’una, come quella di salvare chi si fosse smarrito nei campi di segale o di granturco. Però la fissa più fissa era di suonare l’ organo in chiesa. Pressoché analfabeta di spartiti, avevo un certo orecchio e mi sentivo, dentro, un vero organista. Così mi piccavo di scomodare perpetue, sagrestani, sacerdoti e mezzo paese se necessario, per accedere all’imperatore degli strumenti. Oggi mi stupisco e mi vergogno della faccia tosta, considerata la mia timidezza nativa. Ma quando l’organo cominciava a respirare di mantice con alito di drago e le mie dita tastavano un accordo in Re minore o in Mi maggiore, poi improvvisando più o meno male, ero preso da euforia indicibile Quasi sensuale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
