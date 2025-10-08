Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi sul tavolo manovra e regionali

(Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato per fare il punto sulla manovra finanziaria e sulle regionali. Alla riunione, secondo quanto si apprende, partecipano i leader della coalizione di centrodestra: la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, insieme . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com