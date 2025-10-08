Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi sul tavolo manovra e regionali
(Adnkronos) – Al via a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza convocato per fare il punto sulla manovra finanziaria e sulle regionali. Alla riunione, secondo quanto si apprende, partecipano i leader della coalizione di centrodestra: la premier Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, insieme . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: vertice - maggioranza
Leader maggioranza a P.Chigi, al via vertice su Regionali
Regionali, vertice di maggioranza: rispunta l’ipotesi Piantedosi in Campania ma è ancora stallo sul Veneto. Nuovo incontro tra leader già lunedì
Regionali: il flop del vertice di maggioranza, la partita di Salvini e il nodo Zaia
#Manovra e #regionali, oggi vertice del centrodestra. Nel dibattito politico anche la nuova #Flotilla, maggioranza: "Certa sinistra non vuole la pace". Opposizioni: "Meloni riferisca alle Camere". Al #Tg2Rai ore 13,00 #8ottobre - facebook.com Vai su Facebook
? La Giornata Parlamentare dell'#8ottobre ? @GiorgiaMeloni preoccupata per clima politico del Paese ? Oggi vertice di maggioranza sulla #leggedibilancio ? Per @FratellidItalia in #Campania il candidato è @edmondocirielli https://tinyurl.com/45rb - X Vai su X
Manovra, vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi - Alla riunione, secondo quanto si apprende, partecipano i leader della coalizione di centrodestra tra cui la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti ... Lo riporta adnkronos.com
Manovra, vertice di maggioranza in corso. Giorgetti: “Conti sani vanno a beneficio di tutti” - All’incontro parteciperanno i leader della coalizione di centrodestra – la premier Giorgia Meloni, i vicepremier ... Come scrive padovanews.it