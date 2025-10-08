Vertenza Cooper Standard l' appello dei sindaci | Salvare produzione e lavoro
Lanciano l'allarme per il futuro della Cooper Standard e si schierano al fianco dei dipendenti i sindaci di cinque comuni della Piana del Sele e dei Picentini, Cecilia Francese (Battipaglia), Mario Conte (Eboli), Biagio Luongo (Campagna), Martino D’Onofrio (Montecorvino Rovella) e Michele. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: “No allo smantellamento di Battipaglia”
Battipaglia, vertenza Cooper Standard, la Cisl salernitana e la Femca Cisl Campania Sud rilanciano: «No allo smantellamento di Battipaglia»
Battipaglia, consiglio comunale sulla vertenza Cooper Standard: "Pronti allo sciopero generale"
Appello congiunto dei sindaci del salernitano: “Salvare la Cooper Standard per la tenuta sociale” - I sindaci esprimono forte preoccupazione per la vertenza Cooper Standard e chiedono l'intervento di Governo e aziende. Da infocilento.it
Battipaglia, vertenza della Cooper Standard. La mobilitazione si sposta a Roma: “Vogliamo un piano di rilancio” - Il consiglio comunale di Battipaglia e la sindaca hanno ribadito il pieno sostegno ai lavoratori. infocilento.it scrive