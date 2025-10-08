Verso la Marcia Perugia-Assisi | a S Domenico incontro per la pace
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Verso la Marcia Perugia-Assisi: a S. Domenico un incontro per la pace. Lunedì 6 ottobre alle 18.00, nella basilica di S. Domenico, Arezzo ha accolto il gruppo di marciatori partiti a piedi da Barbiana il 30 settembre per unirsi alla Marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre. L'incontro è stato curato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo. Hanno aperto la serata i rappresentanti del Comune e della Diocesi, che hanno rivolto il loro saluto ai marciatori. Con il contributo di Zanobi Bigazzi è stata ricordata la figura di Padre Raimondo Caprara, di come nel 1944 si fece carico dei bisogni della gente, trasformando la chiesa, con l'annesso convento e il grande collegio a fianco, in quella che fu definita la “Repubblica di San Domenico”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
