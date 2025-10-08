Verso la Marcia della Pace alla sala dei Notari l' Assemblea dell' Onu dei popoli

Verso la Marcia della Pace Perugia-Assisi. Con la situazione della Palestina sotto i riflettori, come emblema di un rinnovato appello per la fine di tutti i conflitti. In avvicinamento all'evento, ideato da Aldo Capitini, dal 9 al 12 ottobre si svolgerà a Perugia l’ottava Assemblea dell'Onu dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: verso - marcia

La marcia disperata delle famiglie dei 22 ostaggi verso casa Netanyahu: può essere l'ultima notte per i nostri cari

Nicole Colombi marcia veloce verso i Mondiali di Tokyo

Roma, prosegue il recupero di Pellegrini: la tabella di marcia verso il campionato

'Marcia verso il futuro', sport antidoto ad abbandono scolastico. In Lombardia nel 2024 hanno lasciato studio 259.300 studenti #ANSA - X Vai su X

Tra Sesto Fiorentino e Firenze, in marcia verso la Marcia della Pace Perugia-Assisi. Con i #Sudari, pubblicati nella collana Idee da @feltrinelli_editore. Si comincia domani 8 ottobre alle 18, a Sesto Fiorentino alla Libreria Rinascita con il sostegno di Comune - facebook.com Vai su Facebook

Verso la Marcia Perugia-Assisi: a S. Domenico incontro per la pace - Domenico, Arezzo ha accolto il gruppo di marciatori partiti a piedi da Barbiana il 30 settembre per unirsi alla Marcia Perugia- Da lanazione.it

La Marcia della pace Perugia-Assisi sarà la più grande di sempre. Lotti: "E' iniziata la rivolta delle coscienze" - Ieri mattina, nella sede dell’ Associazione della stampa estera in Italia, a Roma, sono stati presentati l’edizione in ... Riporta corrieredellumbria.it