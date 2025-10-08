Verso la manovra | Irpef pensioni e tasse cosa c’è dentro E Meloni avverte le banche

Roma, 8 ottobre 2025 – Parte oggi con il summit dei leader del governo a Palazzo Chigi, la volata finale per arrivare, lunedì prossimo, al via libera alla manovra per il 2026. Ma già ieri Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno di fatto tracciato la rotta della legge di Bilancio. Sia la premier sia il ministro dell’Economia hanno posto l’accento sul taglio dell’Irpef per il ceto medio, per i redditi fino a 50mila euro, e sull’esigenza di un contributo da parte delle banche. Mentre dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, arriva l’avviso “a dimostrare con i fatti di essere vicini alle imprese”, non pensando solo alla riduzione del debito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche

