Verso la luce apre la mostra fotografica di Ernesta Caviola

Lanazione.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 8 ottobre 2025 –  Che cosa sappiamo delle donne contemporanee di Piero? Quali opere, pensieri ed emozioni sono andati perduti nella dannazione memoriae che ne ha cancellato le tracce?  In occasione della ricorrenza della morte di Piero della Francesca, la Basilica di San Francesco di Arezzo inaugura la mostra Verso la Luce, un progetto dell'architettrice e fotografa Ernesta Caviola, promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, prova a rispondere a questi interrogativi e propone ipotesi interpretative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

verso la luce apre la mostra fotografica di ernesta caviola

© Lanazione.it - Verso la luce, apre la mostra fotografica di Ernesta Caviola

In questa notizia si parla di: verso - luce

Oltre 6 mila punti luce da sostituire e primi passi verso le Comunità energetiche. "Rinnoviamo tutta l'impiantistica pubblica"

McConaughey svela il suo incubo di gioventù e la strada verso la luce

Scienza, interazione tra luce e materia: verso l’elettronica ultrarapida

verso luce apre mostraVerso la luce, apre la mostra fotografica di Ernesta Caviola - Appuntamento alla Basilica di San Francesco ad Arezzo, inaugurazione sabato 12 ottobre alle 18. Lo riporta lanazione.it

verso luce apre mostraGiacomo Balla, un universo di luce in mostra a Parma - dal 10 ottobre al 1 febbraio riunirà per la prima volta, fuori dalla sede rom ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Verso Luce Apre Mostra