Verso la giornata sulla salute mentale | le droghe l’emergenza principale per i giovani

Venerdì 10 ottobre si celebrerà la giornata mondiale della salute mentale. Che porta oggi il dato dell’emergenza dell’uso di droghe, soprattutto tra i giovani, che variano nella composizione (da quelle tradizionali a quelle sintetiche) e che rappresentano una costante emergenza. Circa 15 milioni di italiani hanno assunto droghe. Circa quindici milioni di italiani hanno assunto, almeno per una volta, stupefacenti nel corso della loro vita. Si va dalla cannabis alla cocaina, all’eroina, alle droghe sintetiche. Il Fentanyl rappresenta l’ennesima emergenza ma non bisogna commettere l’errore di considerare la cannabis una sostanza leggere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Verso la giornata sulla salute mentale: le droghe l’emergenza principale per i giovani

Salute mentale: vescovi Piemonte e Valle d’Aosta, “Giubileo occasione per azioni concrete verso chi vive situazioni di sofferenza” - “Stiamo vivendo un Anno Santo, un Tempo di grazia e di salvezza, un Tempo dove siamo ‘chiamati a essere segni tangibili di speranza per tanti fratelli e sorelle che vivono in condizioni di disagio’ (P ... Segnala agensir.it

Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre: ad Arezzo (H) Open Day e attività sul territorio - Visite gratuite all'ospedale San Donato e attività all’aperto a San Giovanni e in Casentino per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure ... Secondo msn.com