Sarà ancora la ruota panoramica l’attrattiva principale delle festività natalizie anconetane per l’edizione 2025-26 di " Ancona che brilla ". E, dettaglio non di poco conto, sarà ancora montata in piazza Cavour. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per il bando di gara ed entro un paio di settimane verrà comunicato il nome della società vincitrice dell’appalto. "Avviso per l’individuazione di un esercente l’attività di spettacolo viaggiante per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica sul suolo pubblico di piazza Cavour in occasione delle festività natalizie" recita l’avviso del bando di gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verso il Natale dorico. Sorpresa in piazza Cavour. La ruota è confermata. Pubblicato il nuovo bando