Veronica Sofia e Nicole studentesse da 9 | il Consiglio comunale applaude

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno concluso il loro percorso scolastico ad Abbadia con la media del 9, meritandosi l'applauso del Consiglio comunale. Veronica Volpe, Sofia Carsana e Nicole Paradiso lunedì sera hanno ricevuto la borsa di studio (del valore di 300 euro ciascuna) dalle mani del sindaco Roberto Azzoni.Una bella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

