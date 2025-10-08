Veronica Sofia e Nicole studentesse da 9 | il Consiglio comunale applaude
Hanno concluso il loro percorso scolastico ad Abbadia con la media del 9, meritandosi l'applauso del Consiglio comunale. Veronica Volpe, Sofia Carsana e Nicole Paradiso lunedì sera hanno ricevuto la borsa di studio (del valore di 300 euro ciascuna) dalle mani del sindaco Roberto Azzoni.Una bella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
