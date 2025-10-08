Nuove polemiche in vista della sfida tra Italia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026: un incubo preoccupa Gattuso Si avvicina la delicata sfida di ritorno tra Italia e Israele, in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 al Blue Energy Stadium. La Serie A si ferma temporaneamente per lasciare spazio alla seconda pausa stagionale dedicata agli impegni delle nazionali, e gli Azzurri sono chiamati a due match fondamentali per la qualificazione ai Mondiali 2026. Il primo appuntamento sarà sabato 11 ottobre contro l’ Estonia, valido per la settima giornata del Gruppo I. Seguirà poi il match di ritorno contro Israele, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dell’Italia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Vergogna Italia-Israele, annuncio ufficiale: incubo Gattuso