Verdi Oggi | documenti testimonianze e musica dal vivo per riscoprire il Maestro
Un nuovo e interessante fuori programma arricchisce la stagione culturale degli Amici della Lirica: "Verdi Oggi: uno sguardo tra documenti e musica" un incontro che unisce approfondimento storico, testimonianze documentarie e momenti musicali dedicati al grande Giuseppe Verdi.Protagonisti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: verdi - oggi
FUORI PROGRAMMA SPECIALE! Siamo felici di invitarvi a un incontro dedicato al grande Giuseppe Verdi: “Verdi Oggi: uno sguardo tra documenti e musica” Domenica 12 ottobre, ore 16.00 Salone degli Amici della Lirica, via Mazzini 81 Un pomeri - facebook.com Vai su Facebook
Anche oggi in piazza per #Gaza ! Free Palestine #alleanzaverdisinistra - X Vai su X