A San Colombano al Lambro, a pochi chilometri da Milano, è coltivata la Verdea, uno dei più antichi vitigni presenti in Lombardia. Questa uva poco conosciuta produce un vino bianco fresco e leggero, perfetto per chi ama i sapori autentici del territorio. Un gusto semplice ma elegante. Le cantine che valorizzano la Verdea di San Colombano, conosciuta anche con il nome di Colombana bianca, sono poche. Tra queste spicca Nettare dei Santi, storica azienda vitivinicola fondata negli anni Quaranta da Franco Riccardi. Quest’anno, durante i weekend autunnali di settembre, il cortile dell’azienda si è popolato di famiglie. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Verdea, il “prosecco milanese” dimenticato. Amato da Galileo oggi rivive a pochi chilometri da Milano