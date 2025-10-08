Ventisette anni fa l' omicidio di Mico Geraci | Un esempio di responsabilità civile e sindacale

Era la sera dell’8 ottobre 1998 quando Mico Geraci, stimato sindacalista e candidato sindaco in pectore del centrosinistra, venne trucidato davanti alla porta di casa sua. Sono trascorsi 27 anni dall’uccisione, a Caccamo, di uno dei simboli del coraggio e dell’impegno nella difesa dei lavoratori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it