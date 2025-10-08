Venticano auto si ribalta sulla SP136 | paura nella tarda serata
Venticano (AV). Nella tarda serata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto sulla SP136 per un sinistro stradale autonomo.Dinamica dell'incidenteIl conducente di un'automobile, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che, nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: venticano - auto
: - ! - - - #sportingventicanopietradefusi #primacategoria #webeneventounited - facebook.com Vai su Facebook
Venticano - Perde il controllo dell'auto che si ribalta, conducente trasportato al Moscati - & Nella tarda serata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano è intervenuto sulla SP136 per un sinistro stradale autonomo. Lo riporta tusinatinitaly.it