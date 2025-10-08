Venti secondi per rubare la moto | il furto al Vomero ripreso dalle telecamere

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La telecamera di un edificio di via Aniello Falcone ha ripreso le fasi del furto di una moto parcheggiata nel cortile; il ladro impiega pochi secondi mentre i complici lo aspettano in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venti - secondi

Il Bologna ne fa 7 alla Virtus Verona. Ndoye dura solo venti secondi va ko e abbandona l’amichevole. Il Nottingham ci prova: 40 milioni

Un minuto e venti secondi per sradicare due casse. Il titolare: «Isolati dai lavori stradali e a rischio»

Cerca Video su questo argomento: Venti Secondi Rubare Moto