Arezzo, 8 ottobre 2025 – Cinque ori, nove argenti e sei bronzi in un solo pomeriggio per l'Alga Atletica Arezzo. La società aretina è stata protagonista sulle piste casalinghe dello stadio "Tenti" di una manifestazione particolarmente ricca e variegata che ha riunito atleti e atlete di ogni età divisi tra i Campionati Provinciali Ragazzi e Cadetti, la quarta tappa del circuito provinciale Esordiadi e le gare di contorno degli Assoluti. L'evento ha offerto una vera e propria festa dell'atletica leggera con un confronto nelle specialità di velocità, salti e lanci per tutte le categorie che ha visto l'Alga Atletica Arezzo distinguersi per i risultati, per l'impeccabile organizzazione e per la capacità di valorizzare i giovani talenti del territorio.

© Lanazione.it - Venti medaglie in un solo pomeriggio per l’Alga Atletica Arezzo