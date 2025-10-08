Venti agenti in arrivo per il carcere di Bari | Nuove assunzioni certificano impegno del governo
Nel carcere di Bari arrivano in servizio venti nuovi agenti di Polizia penitenziaria. A comunicarlo, in una nota, sono il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre.Complessivamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Venti agenti in arrivo per il carcere di Bari: "Nuove assunzioni certificano impegno del governo" - Ad annunciarlo, in una nota, il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, e il senatore barese di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre ... Scrive baritoday.it
Bari, dopo il concorso in arrivo 20 nuovi agenti nel carcere - Con la conclusione del 185esimo corso allievi della Polizia Penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it