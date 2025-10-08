Vent’anni di Romagna Rfc Sarà una stagione speciale
A Podere La Berta, sulle colline di Brisighella, la presentazione della nuova stagione del Romagna Rfc, la ventesima del club. Presenti giocatori e giocatrici delle due prime squadre che si apprestano ad affrontare i campionati di serie A maschile e femminile, gli staff tecnici, i rappresentanti dei club della franchigia, gli sponsor, i tifosi, ma anche i capitani e gli allenatori del passato del Romagna. L'incontro, moderato dal giornalista Paolo Ricci Bitti, si è aperto con i saluti del sindaco di Faenza Massimo Isola. Presenti anche l'assessore allo sport del Comune di Forlì Kevin Bravi e l'assessore a Bilancio, Lavori pubblici, Centro storico, Attività produttive e Innovazione del Comune di Imola Pierangelo Raffini, con il presidente del comitato Fir Emilia-Romagna Giacomo Berdondini, che del Romagna Rfc è stato anche presidente dal 2016 al 2021.
