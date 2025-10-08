Venice Gardens Foundation Natura | prima edizione del premio letterario giovani lettori

Veneziatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impegno di Venice Gardens Foundation nei confronti della natura non si esaurisce con il restauro, la cura e la conservazione di parchi, giardini e beni di interesse storico, botanico e architettonico; ma sfocia anche in progetti culturali: la fondazione presieduta da Adele Re Rebaudengo, ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venice - gardens

venice gardens foundation naturaVenice Gardens Foundation Natura: prima edizione del premio letterario giovani lettori - Istituito dalla fondazione presieduta da Adele Re Rebaudengo, nasce per dare rilievo a opere concepite per ispirare nelle nuove generazioni il rispetto degli elementi naturali ... Come scrive veneziatoday.it

venice gardens foundation naturaProclamati i vincitori del “Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori” - Un riconoscimento ai libri che insegnano ai più giovani il valore della natura e dell’armonia con il mondo che ci circonda ... Riporta ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Venice Gardens Foundation Natura