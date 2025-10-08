Venezia al Teatro La Fenice salta la prima di Wozzeck Sciopero contro la nomina di Beatrice Venezi
Venezia, 8 ottobre 2025 - Le rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia hanno proclamato uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg, per chiedere la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la direttrice d'orchestra dovrebbe assumere dall'ottobre 2026. La decisione è maturata al termine dell'incontro tenutosi oggi tra la rappresentanza sindacale unitaria degli orchestrali e delle maestranze del Teatro, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fials, i vertici del teatro con il sovrintendente Nicola Colabianchi, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, presidente del Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
