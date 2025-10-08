Venezi sciopero il 17 ottobre a La Fenice e salta la prima di Wozzeck Brugnaro | Non ha l' esperienza di una 70enne ma dà speranza al teatro

VENEZIA - Al Teatro La Fenice di Venezia venerdì 17 ottobre sarà sciopero. Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi, sciopero il 17 ottobre a La Fenice e salta la prima di Wozzeck. Brugnaro: «Non ha l'esperienza di una 70enne ma dà speranza al teatro»

Venezi, sciopero il 17 ottobre a La Fenice e salta la prima di Wozzeck. Brugnaro: «Non ha l'esperienza di una 70enne ma dà speranza al teatro» - Lo hanno proclamato le rappresentanze sindacali per chiedere che sia revocata la nomina di Beatrice ...

