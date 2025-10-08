Veneto col cambiare della mobilità migliora leggermente anche la qualità dell' aria

Padovaoggi.it | 8 ott 2025

Secondo i dati raccolti dalla Regione le persone che si sono spostate quotidianamente in Veneto nel 2024 sono l’80,9%. Si riduce, però, nell’ultimo anno il tempo medio pro capite dedicato alla mobilità, che dai 54 minuti del 2023 passa ai 50 del 2024. I mezzi di trasporto a motore assorbono il 76. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

I mezzi di trasporto a motore assorbono il 76,3% degli spostamenti in Veneto, lasciando quindi alla mobilità dolce, a piedi o in bicicletta, una quota pari al 23,7%

