Veneto Campania Puglia | il centrodestra ha deciso i candidati alle regionali E FdI prenota la Lombardia

Roma, 8 ottobre 2025 – Il segreto di Pulcinella, se mai ce ne fu uno: i nomi dei candidati del centrodestra per la tornata di regionali di novembre. Due erano noti da settimane, il terzo solo da qualche giorno, ma neppure la sua è una vera sorpresa. Il comunicato che conclude un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in cui si sarebbe dovuto parlare solo di cifre, si limita a confermare che “lo scambio tra i leader a margine della riunione sulla legge di bilancio ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veneto, Campania, Puglia: il centrodestra ha deciso i candidati alle regionali. E FdI prenota la Lombardia

