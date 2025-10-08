VENERDì A BENGASI L’Inter in Libia contro Simeone soldi e amichevole con vista Champions

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi libici lo immaginano come ricco antipasto della prossima sfida di Champions League (in programma il 26 novembre), ma Inter-Atletico Madrid che si giocherà venerdì 10 (ore 18) a Bengasi per assegnare la “Coppa della Ricostruzione“ è solo un’amichevole di lusso fra squadre che si presenteranno in campo con tante assenze visti gli impegni della gran parte dei titolari con le rispettive nazionali. La trasferta-lampo (ben remunerata dagli organizzatori) rientra fra gli accordi trovati con il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia e si inserisce nelle attività promosse per valorizzare le nuove infrastrutture sportive del Paese e rilanciare l’immagine della città dopo gli anni di conflitto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

venerd236 a bengasi l8217inter in libia contro simeone soldi e amichevole con vista champions

© Sport.quotidiano.net - VENERDì A BENGASI. L’Inter in Libia contro Simeone, soldi e amichevole con vista Champions

In questa notizia si parla di: venerd - bengasi

L'incidente della missione Ue in Libia era "trappola" di Haftar per riconoscere governo di Bengasi - Dietro l'incidente diplomatico che ha coinvolto martedì a Bengasi il commissario alla Migrazione Brunner e tre ministri Ue c'è Khalifa Haftar, ha detto una fonte a Euronews. Si legge su it.euronews.com

Libia/ Manifestazione a Bengasi per chiedere applicazione sharia In oltre duecento: radunati a Piazza della Liberazione - Libia/ Cnt annuncia formazione governo interim fino a liberazione Istituito il "ministero" dei Martiri e delle vittime di guerra Libia/ Zliten, violenti combattimenti fra ribelli e lealisti Scontri ... ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 Bengasi L8217inter Libia