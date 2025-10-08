VENERDì A BENGASI L’Inter in Libia contro Simeone soldi e amichevole con vista Champions

I tifosi libici lo immaginano come ricco antipasto della prossima sfida di Champions League (in programma il 26 novembre), ma Inter-Atletico Madrid che si giocherà venerdì 10 (ore 18) a Bengasi per assegnare la "Coppa della Ricostruzione" è solo un'amichevole di lusso fra squadre che si presenteranno in campo con tante assenze visti gli impegni della gran parte dei titolari con le rispettive nazionali. La trasferta-lampo (ben remunerata dagli organizzatori) rientra fra gli accordi trovati con il Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia e si inserisce nelle attività promosse per valorizzare le nuove infrastrutture sportive del Paese e rilanciare l'immagine della città dopo gli anni di conflitto.

