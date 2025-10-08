Vendevano funghi senza licenza | 50kg di porcini sequestrati
Giornata di controlli al mercato cittadino di Bovisio Masciago, durante la quale gli agenti della polizia locale hanno sequestrato 50 kg di funghi porcini.Il fattoIl fatto è successo nella giornata di oggi, mercoledì 8 ottobre, durante i normali controlli che gli agenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
