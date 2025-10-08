Vendetta rimandata ecco perché è a forte rischio Real Madrid-Juve

Il comunicato ufficiale del club a due settimane dalla supersfida di Champions È a forte, forse a fortissimo rischio per la supersfida di Champions tra Real e Juve valevole per la terza giornata della Phase League. L’appuntamento è fissato al ‘Santiago Bernabeu’ subito dopo la sosta per le Nazionali, precisamente a mercoledì 22 ottobre. Vendetta rimandata: perché è a forte rischio per Real-Juve (LaPresse) – Calciomercato.it Dan Huijsen potrebbe essere costretto a rimandare la ‘vendetta’ sulla Juventus, che un anno e qualche mese non credette in lui cedendolo al Bournemouth per circa 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

