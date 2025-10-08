Velo integrale vietato nei luoghi pubblici e stretta sui finanziamenti alle moschee | cosa prevede la proposta di legge FdI
Roma, 8 ottobre 2025 – Divieto del velo integrale che copre il volto in luoghi pubblici, uffici, scuole e università; regolamentazione dei finanziamenti alle moschee; pene più severe per il reato di induzione al matrimonio mediante l'inganno e la possibilità di punire chi propaganda idee fondate su superiorita' e odio di natura religiosa: sono le principali misure contenute nella proposta di legge di Fratelli d'Italia contro il “separatismo islamico”. Nel provvedimento, presentato questa mattina alla Camera dei deputati da Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione del partito, dal capogruppo Galeazzo Bignami e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, si legge: “Il presente disegno di legge mira a garantire il rispetto delle leggi e dei principi costituzionali della Repubblica italiana nei campi esposti a rischio fondamentalismo e separatismo religioso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
