Velo integrale stop nei luoghi pubblici | la proposta di legge di FdI

Velo integrale, FdI pensa allo stop nei luoghi pubblici: “FdI presenta una proposta di legge contro il separatismo islamico, ossia la creazione di quelle controsocietà in cui non si applicano le norme dell’ordinamento, ma viene applicata sostanzialmente la legge della sharia. Purtroppo abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo, anche in Italia. È una proposta di legge che si occuperà sostanzialmente di regolamentare i finanziamenti alle moschee, di impedire e vietare l’uso del velo integrale. Si insiste inoltre sulla normativa contro i matrimoni forzati. In Italia si applicano le nostre leggi che si fondano su un preciso impianto valoriale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Velo integrale, stop nei luoghi pubblici: la proposta di legge di FdI

In questa notizia si parla di: velo - integrale

CIAMBELLA INTEGRALE RICETTA DA SALVARE Montate in una ciotola le 2 uova intere con lo zucchero per 7-8 minuti, sino ad avere un composto soffice, chiaro e spumoso. Unite ora il vasetto di yogurt e l’olio di semi. Io ho utilizzato un vasetto di y - facebook.com Vai su Facebook

«Vietato il velo integrale nelle scuole, università, uffici e luoghi pubblici»: la proposta di legge di Fratelli d'Italia - A presentarla la deputata Sara Kelany, che ha firmato la proposta di legge con il capogruppo Galeazzo Bignami e con Francesco Filini, presentata alla Camera con il sottosegretario alla Giustizia Andre ... corriere.it scrive

La Lega rispolvera la lotta al velo:: "Stop all’interno dei luoghi pubblici, carcere per chi obbliga ad indossarlo" - Stop a burqa e niqab (il velo che copre anche il viso) nei luoghi pubblici. Si legge su quotidiano.net