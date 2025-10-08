Velasco | Io in politica? Mai E difendo i giovani non sono fannulloni
AGI - “Io in politica? Mai. Ognuno deve avere il proprio ruolo, le proprie competenze. Io so cosa bisogna fare in campo, in politica invece tante volte si vorrebbero fare delle cose che per tanti motivi non si possono fare”. Julio Velasco dopo l’incontro al Quirinale tra la nazionale femminile e quella maschile con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sofferma a parlare con l’Agi. È emozionato, vorrebbe una foto da solo con il Capo dello Stato, “non per andare sui giornali, ma per ricordo”. E la prima carica dello Stato non lascia il salone dove si tiene l’incontro prima di poterlo salutare. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: velasco - politica
Il volley italiano al Quirinale. Mattarella: "Il Paese tutto vi è riconoscente". Poi dalla premier Un'impresa, quella delle nazionali di Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi, che iscrive la pallavolo italiana nella storia. Velasco: "Sport, scuola di democrazia". Dopo il - facebook.com Vai su Facebook
Renzi, fischiatemi pure, ma io difendo la buona politica - "Fischiatemi pure se avete il coraggio ma la politica deve essere con la P maiuscola, dovete credere nella politica e l'atteggiamento di chi dice tutti uguali fa il vostro male, non il ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it