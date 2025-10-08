Velasco | Io in politica? Mai E difendo i giovani non sono fannulloni

Agi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - “Io in  politica? Mai. Ognuno deve avere il proprio  ruolo, le proprie  competenze. Io so cosa bisogna fare in  campo, in  politica  invece tante volte si vorrebbero fare delle cose che per tanti motivi non si possono fare”. Julio Velasco dopo l’incontro al Quirinale tra la nazionale femminile e quella maschile con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sofferma a parlare con l’Agi. È emozionato, vorrebbe una foto da solo con il Capo dello Stato, “non per andare sui giornali, ma per ricordo”. E la prima carica dello Stato non lascia il salone dove si tiene l’incontro prima di poterlo salutare. 🔗 Leggi su Agi.it

velasco io in politica mai e difendo i giovani non sono fannulloni

© Agi.it - Velasco: "Io in politica? Mai. E difendo i giovani, non sono fannulloni”

In questa notizia si parla di: velasco - politica

Renzi, fischiatemi pure, ma io difendo la buona politica - "Fischiatemi pure se avete il coraggio ma la politica deve essere con la P maiuscola, dovete credere nella politica e l'atteggiamento di chi dice tutti uguali fa il vostro male, non il ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Velasco Io Politica Difendo