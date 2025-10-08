AGI - “Io in politica? Mai. Ognuno deve avere il proprio ruolo, le proprie competenze. Io so cosa bisogna fare in campo, in politica invece tante volte si vorrebbero fare delle cose che per tanti motivi non si possono fare”. Julio Velasco dopo l’incontro al Quirinale tra la nazionale femminile e quella maschile con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sofferma a parlare con l’Agi. È emozionato, vorrebbe una foto da solo con il Capo dello Stato, “non per andare sui giornali, ma per ricordo”. E la prima carica dello Stato non lascia il salone dove si tiene l’incontro prima di poterlo salutare. 🔗 Leggi su Agi.it

Velasco: "Io in politica? Mai. E difendo i giovani, non sono fannulloni"