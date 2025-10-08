Velasco | In un mondo dove le divisioni vanno per la maggiore credo che lo sport possa aiutare a difendere la cultura democratica

Orizzontescuola.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, ha sottolineato il valore dello sport come strumento di difesa della cultura democratica durante l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. L'occasione ha visto protagoniste le nazionali di pallavolo campioni del mondo, ricevute con tutti gli onori dal Capo dello Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: velasco - mondo

Impresa delle Azzurre di Velasco, campionesse del mondo dopo 23 anni

Meravigliose ragazze, l'Italvolley di Velasco è campione del mondo: battuta la Turchia al tiebreak

Volley donne, l'Italia di Velasco campione del mondo dopo 23 anni

Velasco: “In un mondo dove le divisioni vanno per la maggiore, credo che lo sport possa aiutare a difendere la cultura democratica” - Lo sport come modello di integrazione Velasco ha evidenziato come la squadra femminile rappresenti un autentico modello di diversità e integrazione. orizzontescuola.it scrive

velasco mondo divisioni vannoVelasco a Mattarella, "lo sport è una scuola di democrazia" - "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità": così Julio Velasco, ct del ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Velasco Mondo Divisioni Vanno