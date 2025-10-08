Velasco al Colle con ragazze volley | non devono giustificare origini

Roma, 8 ott. (askanews) – “In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport puo’ dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità”. Lo ha detto Julio Velasco, ct dell’Italia di pallavolo femminile, parlando al Quirinale durante l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Le atlete non devono giustificare le loro origini” ha ripreso Velasco, “hanno dimostrato di difendere la bandiera italiana”. ” L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport puo' dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità".

velasco ragazze volley devonoVolley: le due nazionali al Quirinale ricevute da Mattarella - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Segnala ansa.it

