Velasco al Colle con ragazze volley | non devono giustificare origini

Roma, 8 ott. (askanews) – "In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport puo' dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità". Lo ha detto Julio Velasco, ct dell'Italia di pallavolo femminile, parlando al Quirinale durante l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Le atlete non devono giustificare le loro origini" ha ripreso Velasco, "hanno dimostrato di difendere la bandiera italiana".