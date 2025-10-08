Velasco al Colle con ragazze volley | non devono giustificare origini
Roma, 8 ott. (askanews) – “In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport puo’ dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità”. Lo ha detto Julio Velasco, ct dell’Italia di pallavolo femminile, parlando al Quirinale durante l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Le atlete non devono giustificare le loro origini” ha ripreso Velasco, “hanno dimostrato di difendere la bandiera italiana”. ” L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: velasco - ragazze
La volley italiana alle finali del VNL: le ragazze di Velasco in cerca della vittoria
La volley italiana alle finali del VNL: le ragazze di Velasco in cerca della vittoria
La volley italiana alle finali del VNL: le ragazze di Velasco in cerca della vittoria
! Dopo il successo delle ragazze di Velasco, anche nel maschile ci laureiamo Campioni mondiali! La nostra scuola di pallavolo è semplicemente la migliore e ci rende orgogliosi dei nostri campioni e campionesse. - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolo Azzurre - La vittoria mondiale delle ragazze di Velasco ha unito l'Italia - X Vai su X
Velasco al Colle con ragazze volley:non devono giustificare origini - (askanews) – “In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport puo’ dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità”. Scrive askanews.it
Volley: le due nazionali al Quirinale ricevute da Mattarella - Le nazionali maschili e femminili di volley, reduci dai successi mondiali, sono al Quirinale, ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Segnala ansa.it