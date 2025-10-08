Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cominciano a salire di colpi e ottengono il miglior punteggio parziale assoluto nella seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio di punta della Nazionale italiana ha ben figurato in condizioni di vento più forte rispetto a ieri, chiudendo in terza posizione la Qualifying Series e restando pienamente in corsa per il titolo iridato. UgoliniGiubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo mondiale un anno fa a La Grande Motte, hanno messo a referto un primo, un secondo ed un settimo posto nelle tre regate di flotta andate in scena oggi nelle acque della Sardegna risalendo in classifica generale dalla quarta alla terza piazza con gli stessi punti dei turchi Sinem KurtbayAlican Kaynar, che restano davanti però per un maggior numero di successi parziali (due a uno). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17