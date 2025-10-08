Vela Ugolini Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17
Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cominciano a salire di colpi e ottengono il miglior punteggio parziale assoluto nella seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, in corso di svolgimento nel Golfo degli Angeli a Cagliari. L’equipaggio di punta della Nazionale italiana ha ben figurato in condizioni di vento più forte rispetto a ieri, chiudendo in terza posizione la Qualifying Series e restando pienamente in corsa per il titolo iridato. UgoliniGiubilei, vice-campioni d’Europa in carica e bronzo mondiale un anno fa a La Grande Motte, hanno messo a referto un primo, un secondo ed un settimo posto nelle tre regate di flotta andate in scena oggi nelle acque della Sardegna risalendo in classifica generale dalla quarta alla terza piazza con gli stessi punti dei turchi Sinem KurtbayAlican Kaynar, che restano davanti però per un maggior numero di successi parziali (due a uno). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vela - ugolini
Vela, Ugolini/Giubilei sfidano i britannici Gimson/Burnet ai Mondiali Nacra 17 con un nuovo format
GRANDE VELA OLIMPICA A CAGLIARI - Mondiali delle tre classi olimpiche acrobatiche 49er, FX, Nacra 17: come è andato il Day 1 - GLI AZZURRI E TANTE MEDAGLIE OLIMPICHE A CONFRONTO IN SARDEGNA - Tre prove per tutte le classi. Buon avvio in - facebook.com Vai su Facebook
Vela, Ugolini/Giubilei chiudono al terzo posto la fase di qualificazione ai Mondiali Nacra 17 - Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei cominciano a salire di colpi e ottengono il miglior punteggio parziale assoluto nella seconda giornata dei Campionati ... Come scrive oasport.it
Vela, Ugolini/Giubilei sfidano i britannici Gimson/Burnet ai Mondiali Nacra 17 con un nuovo format - Archiviati i Campionati Mondiali di Formula Kite a Quartu Sant'Elena con il meraviglioso successo di Riccardo Pianosi, la spiaggia cagliaritana del Poetto ... Scrive oasport.it