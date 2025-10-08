Vela | Germani-Caruso ottave dopo il secondo giorno di regate ai Mondiali 49erFx

Perdono leggermente terreno Jana Germani-Bianca Caruso in occasione del secondo giorno di competizioni valido per i Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 49er e 49erFX, in fase di svolgimento in quel di Quartu Sant’Elena, a Cagliari. Il binomio azzurro, oggi in flotta gialla, ha infatti guadagnato l’ottava piazza provvisoria inaugurando la prova odierna con un decimo posto, per poi occupare la terza posizione nel secondo segmento (il quinto complessivo) e la settima nel terzo, raggiungendo così 30 punti netti. Ottimo invece il tandem norvegese formato da Pia Dahl Andersen-Nora Edland, al momento davanti a tutte con 19 punti dopo aver segnato un 2-1-25 (cassato) utile per arginare le spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero, seconde con 21 dopo una serie d 8-5-23. 🔗 Leggi su Oasport.it

