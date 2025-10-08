Si è conclusa la stagione del progetto FarrVela, un percorso intrapreso da ragazzi e ragazze under 18 che si sono interfacciati con la vela d’altura, uno sport che in Italia è quasi riservato a velisti adulti. Il progetto, quindi, si identifica come unico nel suo genere nel nostro Paese, e per supportare l’esperienza dei giovani atleti, i genitori hanno deciso di acquistare una barca, un Farr30, che i ragazzi hanno ribattezzato Drago Volante. Il gruppo è composto da 6 ragazzi e 3 ragazze, provenienti da tre circoli diversi, Circolo Velico Ravennate, Circolo Nautico Cervia e Circolo Nautico del Savio, e sono seguiti dai coach Giacomo Cinti e Francesco Ivaldi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vela d’altura. Annata positiva per ’Drago Volante’