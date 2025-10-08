Il ‘Veggie burger’ non dovrebbe chiamarsi così. Almeno secondo la Ue. Alla seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo è stato infatti approvato con 355 voti a favore, 247 contrari e 30 astenuti un emendamento sulla revisione del regolamento sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm), secondo cui “ le denominazioni attualmente utilizzate per designare prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne sono riservate esclusivamente ai prodotti contenenti carne”. Nella denominazione ricadono bistecche, scaloppine, salsicce, burger, hamburger, tuorli d’uovo e albumi d’uovo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Veggie burger’, la Ue boccia la denominazione